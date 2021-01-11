إغلاق الحدود وفحوصات إجبارية.. قرارات عاجلة في لبنان لوقف تفشي كورونا

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الاثنين، عن اتخاذ قرارات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان، وذلك بعد امتلاء المستشفيات بالمصابين تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض.

وبحسب قناة "إم.تي.في" اللبنانية، قرر المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلزام الوافدين من مصر، والعراق، وتركيا وإثيوبيا، بالإقامة على نفقاتهم الخاصة لمدة 7 أيام في فنادق للحجر الصحي، والخضوع لفحص فيروس كورونا عند وصولهم إلى لبنان.

وقرر المجلس تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020 على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري.

وأكد البيان الصادر عن المجلس منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور.

وطالب المجلس الوزراء المعنيين بتشديد الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية مركزة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية.

كما وجه المجلس الأجهزة الامنية والجهات القضائية بالتشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا كما تعاقب على عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة.

واستثنى المجلس مطار رفيق الحريري الدولي من الإغلاق وكل ما يرتبط بإدارته وأيضا إدارة جميع المرافئ البحرية والبرية.