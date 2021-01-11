الأردن يتسلم أول دفعة من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لـ كورونا

وصلت مساء اليوم الاثنين، أولى دفعات لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19" إلى الأردن، وتستعد البلاد لبدء حملة تطعيم ضد الوباء، بعد غد الأربعاء.

وبحسب صحيفة "المملكة" الأردنية، وصلت الدفعة الأولى عبر طائرة هبطت في مطار الملكة علياء، وقالت الصحيفة إن الطائرة التي تحمل اللقاح وصلت الأردن قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية.

ومساء السبت الماضي، وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضادة لفيروس كورونا إلى الأردن.

وأجاز الأردن الاستخدام الطارئ للقاح الصيني السبت، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتي، الذي أُجيز في 14 ديسمبر 2020.

وقال نذير عبيدات، وزير الصحة الأردني إن تخزين لقاح فايزر-بيونتيك يحتاج إلى مبردات تصل درجة الحرارة داخلها لما بين -70 إلى -80، مشيرا إلى أن "كل المراكز الـ 29 سيكون فيها مبردات خاصة تستطيع حفظ جرعات لقاح فايزر.

وخصصت وزارة الصحة، 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة، لتلقي التطعيمات.

بينما لم تذكر الصحيفة أي تفاصيل بشأن الكمية المستوردة.