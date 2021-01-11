الوضع خطير.. الكويت تدعو إلى عدم التردد في تلقي لقاح كورونا

دعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نظرا لخطورة الأوضاع الصحية، وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتفشى بشكل متسارع.
كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، ومن ضمنها إلزام القادمين من دول العالم إلى البلاد إحضار شهادة (PCR) تثبت سلبية النتيجة لفيروس كورونا قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 72 ساعة (من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة) على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/1/2021.
يأتي ذلك وسط ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت 154,841 حالة إصابة.
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