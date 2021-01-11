العلاوة السنوية بالمملكة العربية السعودية، تم إقرار موعد صرف العلاوة السنوية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 هجريا وذلك لكل العاملين بالقطاعات العاملة بالمملكة العربية السعودية كقطاع الصحة والتعليم والقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية وقد تم اعتماد موعد العلاوة السنوية بالمملكة العربية السعودية من قبل الحكومة، وتسير العلاوة بموعد محدد كل عام، والآن في هذا المقال سنتعرف على موعد العلاوة السنوية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا.

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موعد صرف العلاوة السنوية لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا

تم إقرار موعد صرف العلاوة السنوية لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا بالمملكة العربية السعودية على أن تكون الأربعاء 1442/06/14هـجريا و الموافق 2021/01/27 ميلاديا.

العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الصحي لعام 1442هجريا

قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالإقرار رسميا على إعادة منح العلاوة السنوية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية والعاملين بالقطاع الصحي الغير حاصلين على الجنسية السعودية وذلك بدءا من هذا العام الجاري، وقامت الوزارة بتحديد بعض المعايير التي تقوم بضبط العلاوة كما تجري هذه العلاوة تحت إشراف هيئة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالقطاع المدني ومعايير العلاوة كالآتي كالآتي:

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تكون العلاوة السنوية وفقا للوائح والسياسات المنصوص عليها بنموذج العقود لغير السعوديين العاملين بالسعودية.

يتم اعتماد العلاوة السنوية وفقا لمعايير الأداء المهني للوافد أو العامل بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف العلاوة السنوية للعام 1442 هجريا بقطاع التعليم

أقرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالعلاوة السنوية ومقدارها وأسباب منع العلاوة السنوية للعاملين بقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية.

مقدار العلاوة السنوية لعام 1442 هجريا لقطاع التعليم

أقرت وزارة التربية والتعلمي قيمة العلاوة السنوية لقطاع التعليم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية حيث تكون 100 ريال سعودي مقابل كل حصة إضافية على المعلم وشرط أن لا تزيد قيم العمل الإضافي عن شهر واحد، وذلك بالإضافة لبعض القيود التي تم تحديدها على قائد المدرسة بإسناد الحصص الإضافية للعاملين بقطاع التعليم.

بينت الوزارة أيضا قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلم بالمملكة العربية السعودية على أن تكون من 800 إلى 3500 ريالا سعوديا للعام الواحد، وتتم تحديد القيمة وفقا لعدد سنوات خبرة المعلم وترقيته الحاصل عليها قبل نهاية فترة خدمته.

بنود منع العلاوة السنوية 1442 هجريا لقطاع التعليم

قامت الوزارة بتحديد بعض التنويهات للعاملين بقطاع التعليم، حيث يتم وقف صرف العلاوة السنوية لعام 1442 هجريا الموافق 2021 ميلاديا وذلك إذا كان:

المعلم تغيب لأكثر من 15 يوما عن عمله بالمدرسة دون تقديم أية أعذار.

عدم حصوله على رخصته المهنية.

عدم حصول المعلم على تقييم مرض وفقا لعمله بالمدرسة للعام المنقضي.

الاستعلام عن قيمة العلاوة السنوية للعاملين بقطاع التعليم

قامت الوزارة بإطلاق نظام فارس لتمكين المعلمين من تتبع نظام الحوافز ويمكن الاستعلام عن قيمة العلاوة السنوية كالآتي:

قم بالدخول على نظام فارس. قم بتسجيل الدخول بالاسم والرقم السري. قم بالبحث عن العلاوة السنوية. اضغط استعلام.

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موعد صرف العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع العسكري عام 1442

يتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين بالعام الجديد في الشهر الأول مع ميعاد نزول أول راتب ويقوم القطاع العسكري بصرف الراتب كالآتي:

للجندي 125 ريالا سعوديا.

للجندي الأول 1400 ريالا سعوديا.

للعريف 155 ريالا سعوديا.

لوكيل الرقيب 1800 ريالا سعوديا.

للرقيب 2100 ريالا سعوديا.

للرقيب أول 2400 ريالا سعوديا.

لرئيس الرقباء 2800 ريالا سعوديا.

سلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية

سنعرض لكم سلم رواتب الموظفين في الصورة الآتية.