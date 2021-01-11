شرح التسجيل في ساند التأمين وشروط استحقاق نظام ساند لتقديم الدعم للموظف السعودي خلال فترة تعطله عن العمل

نتعرف اليوم على كيفية التسجيل في ساند التأمين وشروط استحقاق نظام ساند، يعمل نظام ساند على رعاية الاسر والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف نظام ساند على تقديم الدعم للعاملين السعوديين خلال فترة تعطلهم عن العمل لظروف خارجه عن ارادتهم، ومن هنا يأتي دور نظام ساند التأمين الذي يقوم بدوره في تغطيه فترة ترك الوظيفة السابقة حتي الالتحاق بعمل أخر جديد.

تم انطلاق نظام ساند التأمين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو أحد أهم برامج المؤسسة التي يهدف بالمقام الأول والأخير على تقديم يد العون للموظف السعودي وأسرته ورعايتهم.

خطوات التسجيل في نظام ساند

وفيما يخص شروط استحقاق نظام ساند التأمين تأتي على النحو التالي:

يستوجب أولاً بتسجيل الدخول على حسابك في التأمينات إلكترونيا عن طريق الرابط ادناه(هنا).

ستظهر لك الصفحة الرئيسية قم بإتمام عملية تسجيل الدخول عن طريق ادخال رمز المستخدم، وكلمة المرور، ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول.