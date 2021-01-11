موقع أمازون السعودية الجديد وكيفية التسجبل فيه والشراء منه كل ما تحتاج وترغب

يعد موقع أمازون السعودية الجديد من أشهر وأفضل المواقع المستخدمة في المملكة العربية السعودية والذي يمكنك من شراء كل ما تحتاج إليه وكل ما يخطر على بالك فقط بكبسة إصبع صغيرة دون الحاجة إلى النزول حتى من بيتك بل وأنت في مكانك تستطيع الاختيار بين عدد لا حصر له من البضائع والمنتجات التي تناسب جميع الأذواق وتغطي جميع الاحتياجات، تابعونا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الموقع. موقع أمازون السعودية الجديد طريقة التسجيل في الموقع الجديد: استخدم متصفح إنترنت مناسب وابحث عن موقع أمازون الرسمي. يمكنك الدخول مباشرة على موقع أمازون الخاص بالسعودية من خلال هذا الرابط. قم بالضغط على كلمة أبدأ. ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع قم باختيار تسجيل دخول من أعلى الصفحة. في حالة لم يكن لديك حساب عليك إنشاء حساب أولاً من خلال الضغط على إنشاء حساب وملئ البيانات المطلوبة. أدخل أسمك وكملة المرور ورقم الهاتف بشكل صحيح ثم اضغط متابعة. اتبع تعليمات الموقع والموافقة على الشروط وسيقوم الموقع بعد ذلك بفتح حساب خاص بك. اذهب إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى ثم قم بتسجيل الدخول لتتمكن بعد ذلك من التصفح في الموقع وشراء ما يحلو لك. خطوات الشراء من موقع أمازون السعودية الجديد: قم بتسجيل الدخول على موقع أمازون من خلال الرابط الموجود في الأعلى.

استخدم خيار البحث لكتابة ما ترغب بالبحث عنه من لضائع.

بمجرد الضغط على إبحث ستظهر لك جميع الخيارات التي تندرج تحت قائمة الكلمة التي بحثت عنها.

بمجرد اختيارك لما تريد شراءه يمكنك الضغط عليه واختيار إضافة إلى سلة المشتريات.

أضف ما تريد إلى سلة المشتريات حتى تحصل على كل ما تريد.

اذهب إلى سلة التسوق الخاصة بك وتأكد من جميع المشتريات التي اخترتها ويمكنك حذف ما تريد أو إضافة سلعة أخرى.

اضغط على كلمة استمرار لتظهر إليك البيانات الخاصة بك قم بإدخالها بشكلل صحيح.

اختر طريقة الدفع سواء كانت عند الاستلام أو باستخدام بطاقة إئتمانية.

راجع جميع خياراتك وبياناتك ثم اضغط طلب. موقع أمازون السعودية الجديد طريقة التسجيل في الموقع الجديد:خطوات الشراء من موقع أمازون السعودية الجديد: الوسوم

يعد موقع أمازون السعودية الجديد من أشهر وأفضل المواقع المستخدمة في المملكة العربية السعودية والذي يمكنك من شراء كل ما تحتاج إليه وكل ما يخطر على بالك فقط بكبسة إصبع صغيرة دون الحاجة إلى النزول حتى من بيتك بل وأنت في مكانك تستطيع الاختيار بين عدد لا حصر له من البضائع والمنتجات التي تناسب جميع الأذواق وتغطي جميع الاحتياجات، تابعونا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الموقع. موقع أمازون السعودية الجديد طريقة التسجيل في الموقع الجديد: استخدم متصفح إنترنت مناسب وابحث عن موقع أمازون الرسمي. يمكنك الدخول مباشرة على موقع أمازون الخاص بالسعودية من خلال هذا الرابط. قم بالضغط على كلمة أبدأ. ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع قم باختيار تسجيل دخول من أعلى الصفحة. في حالة لم يكن لديك حساب عليك إنشاء حساب أولاً من خلال الضغط على إنشاء حساب وملئ البيانات المطلوبة. أدخل أسمك وكملة المرور ورقم الهاتف بشكل صحيح ثم اضغط متابعة. اتبع تعليمات الموقع والموافقة على الشروط وسيقوم الموقع بعد ذلك بفتح حساب خاص بك. اذهب إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى ثم قم بتسجيل الدخول لتتمكن بعد ذلك من التصفح في الموقع وشراء ما يحلو لك. خطوات الشراء من موقع أمازون السعودية الجديد: قم بتسجيل الدخول على موقع أمازون من خلال الرابط الموجود في الأعلى.

استخدم خيار البحث لكتابة ما ترغب بالبحث عنه من لضائع.

بمجرد الضغط على إبحث ستظهر لك جميع الخيارات التي تندرج تحت قائمة الكلمة التي بحثت عنها.

بمجرد اختيارك لما تريد شراءه يمكنك الضغط عليه واختيار إضافة إلى سلة المشتريات.

أضف ما تريد إلى سلة المشتريات حتى تحصل على كل ما تريد.

اذهب إلى سلة التسوق الخاصة بك وتأكد من جميع المشتريات التي اخترتها ويمكنك حذف ما تريد أو إضافة سلعة أخرى.

اضغط على كلمة استمرار لتظهر إليك البيانات الخاصة بك قم بإدخالها بشكلل صحيح.

اختر طريقة الدفع سواء كانت عند الاستلام أو باستخدام بطاقة إئتمانية.

راجع جميع خياراتك وبياناتك ثم اضغط طلب. موقع أمازون السعودية الجديد طريقة التسجيل في الموقع الجديد:خطوات الشراء من موقع أمازون السعودية الجديد:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع أمازون السعودية الجديد وكيفية التسجبل فيه والشراء منه كل ما تحتاج وترغب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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