كيفية تفعيل الهوية الرقمية 2021 للمقيمين وطريقة استخراجها عبر تطبيق أبشر أفراد

طريقة تفعيل الهوية الرقمية 2021 في تطبيق أبشر أفراد وكيفية استخراجها واحدة من أهم التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين في السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها من خلال تطبيق أبشر أفراد، وواحدة من أهم هذه الخدمات الإلكترونية هي امكانية تفعيل الهوية الرقمية واستخراجها كذلك، ونعرض الآن الخطوات التفصيلية لكيفية تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق أبشر أفراد وكذلك كيفية استخراجها.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية 2021 تطبيق أبشر أفراد

يمكن للمستخدمين إمكانية تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق أبشر أفراد بسهولة، وذلك بشكل إلكتروني تماما، من خلال اتباع هذه الخطوات.

في البداية يتم التوجه الي فتح تطبيق أبشر أفراد، أو من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر أفراد .

يتم تسجيل الدخول الي المنصة أو التطبيق من خلال كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

يتم إختيار خدماتي من القائمة التي تقع علي يمين الموقع الإلكتروني.

قم بإختيار خدمة تنزيل الهوية الرقمية.

بعد ذلك يتم التأكد من البيانات الموجودة في الهوية الرقمية للتأكد من صحتها، ومن ثم الضغط علي تنزيل الهوية ليتم تنزيلها بنجاح.

طريقة استخراج الهوية الرقمية للمقيميين

تتيح الحكومة السعودية للمقيمين أيضا سهولة الحصول علي الهوية الرقمية الخاصة بهم بسهولة، وبشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويتم ذلك بإتباع هذه الخطوات.

الدخول علي منصة أبشر الإلكتروني أو الدخول الي التطبيق.

اختيار خدماتي الموجودة في الصفحة الرئيسية للمنصة،

ومن الخدمات الكثيرة التي تظهر أمامك قم بإختيار،

اختيار استخراج الهوية الرقمية المقيمين والتأكد من البيانات الموجودة.

تتميز بطاقة الهوية الرقمية بالرقم كيو ار كود، والذي يتم من خلاله استعراض البيانات الخاصة بالهوية بشكل مباشر.

وبهذه الطريقة يمكن للمقيمين الحصول علي الهوية الرقمية الخاصة بهم بسهولة، وذلك ليتمكنوا من اتمام الكثير من الخدمات والمعاملات بسهولة.

مدة صلاحية بطاقة الأحوال

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية عن المدة المحددة من قبل الحكومة السعودية لبطاقة الأحوال، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن المدة المحددة لصلاحية بطاقة الأحوال حيث تختلف حسب الفئات العمرية للمواطنين والمقيمين، حيث تم تقسيم الفئات الخاصة ببطاقة الأحوال إلي ثلاث فئات، وجاءت هذه الفئات علي النحو التالي.

الفئة الأولي والخاصة بالأعمار من 15 الي 30 عام، وتكون مدة الصلاحية الخاصة ببطاقة الأحوال لهذه الفئة الي خمس سنوات.

الفئة الثانية وتتراوح أعمارها بين 31 و 50 عام، والتي يكون صلاحيتها 10 عام.

والفئة الثالثة التي تزيد عن عمر 51 عام فنجد أن الصلاحية الخاصة ببطاقة الأحوال لهذه الفئة 20 عام.

تتيح الحكومة السعودية المواطنين المقيمين إمكانية تجديد البطاقة الأحوال الخاصة بهم قبل موعد انتهاءها الرسمي لمدة تصل الي 180 يوم، ويتم ذلك بشكل مباشر دول الحاجة إلي تعبئة الإستمارة الخاصة بالبطاقة بشكل إلكتروني، كما أكدت الحكومة السعودية ضرورة الإلتزام بتجديد البطاقة الخاصة بالأشخاص، في المواعيد المحدده لها كل فئة حسب الموعد المحدد لها، وذلك حتي لا يتم فرص غرامة علي المواطن، حيث تقوم الحكومة السعودية بفرض غرامة تقدر ب 100 ريال سعودي في حالة تجاوز الشخص المدة المسموحة لتحديد بطاقة الأحوال.