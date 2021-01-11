كيفية تحميل وتفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد وشرح أهم المميزات

تحميل وتفعيل الهوية الرقمية، وذلك بعد إطلاق رسميًا أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر تطبيق أبشر أفراد، يأتي ذلك ضمن التحديثات الجديدة للحصول على الهوية الوطنية بشكل إلكتروني عبر الجوال للمواطنين من خلال تطبيق أبشر أفراد، مع شرح كيفية تفعيل الهوية الرقمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمركز المعلومات الوطني.

تفعيل الهوية الرقمية هوية مُقيم

أكد المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن أبشر أفراد سيسهل عملية التحقق من الهوية بشكل إلكتروني عن طريق تطبيق ابشر أفراد متضمن فيه رمز QR code لتمكين تنزيل نسخه من بينات الهوية الرقمية علي الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة لاستخدام الإنترنت.

مميزات تطبيق الهوية الرقمية ابشر أفراد

أحد أهداف وأهم مميزات الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد يتيح للمواطنين السعودييين أجراء المعاملات الخاصة دون الذهاب إلي الإدارات والقطاعات الحكومية عبر استخدام تطبيق الهوية الرقمية الجديد.

التطبيق يخد 16 مليون مشترك ويقدم اكثر من 200 خدمة إلكترونية

السرعة في أداء وتحسين الخدمات

الربط بين جميع القطاعات الحكومية

توفير الوقت والمجهور المواطنين والمقيمين

تُمكن المستفيد من استعراض بياناته الشخصية كاملة بطريقة إلكترونية.

يُمكن تنزيل نسخة على الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

رابط تحميل تطبيق أبشر للأندرويد والأيفون خطوات تفعيل الهوية الرقمية

عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلى الحساب الرسمي للأحوال المدنية تم نشر فيديو توضيح لخطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد وكانت خطوات التفعيل كالتالي:

تسجيل الدخول إلي رابط منصة ابشر أفراد، ويمكنك تحميل التطبيق مباشر من الرابط السابق الذهاب إلي خدمات عبر تطبيق أبشر النقر على خانة تحميل الهوية الرقمية ومنا إلي خانقة تحميل الهوية الرقمية أسفل التطبيق وبذلك تكون نجحت في تفعيل الهوية الرقمية يمكنك استعراض الهوية في حالة عدم الاتصال بالأنترنت

وبذلك نكون قد وصلنا إلي نهاية مقال اليوم حول تفعيل الهوية الرقمية عبر الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزيارة الداخلية السعودية عبر تطبيقها الشهير أبشر أفراد.