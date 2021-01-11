قانون تعويض الموظفين في الإضافي الليلي حسب قانون العمل السعودي

قانون تعويض الموظفين في الإضافي الليلي هو احد الأسئلة التي تشغل بال الكثير من العاملين في المملكة سواء كان العامل مواطن سعودي أو وافد مقيم في السعودية بغرد العمل، وفي هذا الصدد سوف نوضح لكم كافة البنود التي تم أثباتها في قانون العمل السعودي بخصوص الوقت الإضافي للعمل أو ما يسمي الشفت الليلي، وتم في الآونة الأخيرة تم تطوير قانون العمل السعودي بكافة بنوده وذلك ابتداءً العام الماضي 2020 وتم توضيح ماهية العمل الليلي وما هي واجبات العامل الليلي وما له من حقوق وهذا بناء علي توجهات الحكومة السعودية وتحديدا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي بدورها تكون مسؤله عن كافة أمور العمالة.

تعريف الوقت الإضافي حسب قانون العمل السعودي

وتعريف الوقت الإضافي في قانون العمل السعودي أن يقوم الموظف بتأدية مهام وظيفته التي مثوبته في العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل خلال الفترة من الساعة 11.00 مساءً وحتى الساعة 6.00 صباحًا كحد أدنى 3 ساعات عمل خلال المدة المحددة، وذلك لأن الساعات الأصلية للعمل تكون خلال الفترة ما بين الساعة 6.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 مساءً.

حقوق الموظف في الوقت الإضافي

وجاءت هذه الحقوق التي تم اقرارها في التعديلات الأخيرة في قانون العمل السعودي والذي تم أدراج بنود جديده في هذا القانون منها علي سبيل المثال…. حيث يصب هذا التعديل في مصلحة الموظف في المقام الأول وذلك لحفظ حقوق العاملين بشكل عام في كافة القطاعات سواء حكومية أو خاصة، أما بخصوص حقوق الموظف في الوقت الإضافي حددة وزارة اعمل وتحديدا على لسان وزيرها عندما اصدر قراره بخصوص الالتزامات الواجبة على صاحب العمل والتي يجب أن يلتزم تجاه العامل الليلي بعدد من الالتزامات وهي:

توفير جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها العامل الليلي. يحق للعامل أن يقوم بتقديم تقرير طبي يوضح حالته الصحية وأهليته للعمل الليلي. إن كان العامل لا يناسبه صحيًا العمل الليلي على صاحب العمل أن يقوم بنقله إلى فترات العمل الصباحية المعتادة على أن تكون له نفس ساعات العمل الليلي.

فئات الموظفين المستبعدين من الوقت الإضافي

وقام وزير العمل السعودي احمد بن سلمان عبدالعزيز الراجحي بتحديد الموظفين الذين يتم استبعادهم من فترة العمل الليلي، واهم مواصفات هذه الفئة من العمال هم كتالي:

الموظف الذي يقوم بتقديم شهادة طبية توفيد أن ذلك العامل لا يمكنه أداء العمل في الفترة الليلية لان حالته الصحية لا تسمح بذلك.

السيدة الحامل لأيمكن وضعها في قائمة العمل في الفترة الليلية وذلك يكون خلال فترة 24 أسبوع قبل موعد الوضع، كما يجب أن يتم اختيار عمل مناسب لها خلال ساعات العمل الصباحية المعتادة.

إذا السيدة المرأة الحامل أو الأم خاصة وتحديدا في فترة ما بعد الولادة شهادة طبية توضح لا يمكنها العمل في الوقت الإضافي أو الفترة الليلية وذلك حتى يمكنها رعاية طفلها.

على صاحب العمل أن يوفر للسيدة الحامل والأم الخدمات الغذائية والتسهيلات اللازمة لهن.

مميزات الوقت الإضافي حسب قانون العمل السعودي

وبحسب ما ذكر علي لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن مميزات العمل الليلي التي اكدها الوزير احمد الراجحي ضمن قراره بخصوص قانون تعويض العاملين في الشفت الليلي حسب قانون العمل السعودي والتي يكون على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل الليلي مقابل العمل في الفترة المسائية ويمنحه بعض المزايا التي قد تكون على شكل: