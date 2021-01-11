أخبار اليمن : تحذير لهؤلاء الأشخاص من القات والتدخين

تحذير لهؤلاء الأشخاص من القات والتدخينحذر الدكتور اليمني عبدالملك الصريمي، طبيب عام، مرضى القولون العصبي إلى الابتعاد عن حالات التوتر وتجنب الضغوط النفسية والعادات السيئة كالقات والتدخين والتي تسبب له اضطراب ونوبات عصبية، تحدث خللاً فى وظائفه.

ووفقاً للمجلة الطبية قال الدكتور الصريمي إن الجهاز الهضمي عند مرضى القولون يتعرض لارباك نتيجة لافرازات هرمونات الضغط النفسي مثل الكورتيزون”.. معتبراً التهابات القولون والأمعاء الغليظة مرضاً مزمنا ويحتاج لفترة علاج طويلة.

وبحسب الصريمي، تبدأ جميع أعضاء الجهاز الهضمي عند مرضى القولون بالعمل دفعة واحدة بشكل جماعي دون تنظيم بمجرد البداية في مضغ أي شيء كالطعام أو الـ لبانة” أو القات.. موضحاً بأنه ينتج عن حركة المضغ غرغرة في أمعاء المصاب وحدوث الانتفاخات والشعور بالرغبة في التبرز.

يشار إلى أن مشاكل القولون العصبي تعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الناس، والذي ينتج عن بعض العادات الغذائية الخاطئة.

وترتبط مشكلة القولون العصبي أيضا بالحالة النفسية للأشخاص، لذلك تشتد هذه المشكلة في حال اجتماع الأسباب النفسية والغذائية.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة إيلاء أهمية خاصة لنظامهم الغذائي والابتعاد عن حالات التوتر وتجنب الضغوط النفسية أو الحياتية لمحاولة التخفيف من آلام القولون التي تعتبر في بعض الأحيان مزعجة جدا.