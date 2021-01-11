أحمد الحريري يهاجم عون بـ"الدليل": تويتر فخامتك يكذبك

اتهم أحمد الحريري أمين عام تيار المستقبل وابن عمة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الرئيس اللبناني بالكذب، الاثنين، بعد انتشار فيديو مسرب للأخير أنكر فيه تسلم ملف تشكيل الحكومة من الحريري.

وقال أحمد الحريري في تغريدة:" تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس #للكذب_عنوان_عون_وجبران".

وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشان تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.

وكانت إحدى محطات التلفزيون اللبنانية نشرت تصريحا مثيرا سجل خلال تصوير لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقال عون خلال التصريح "ما في تأليف"، في رده على سؤال دياب بشأن وضع تأليف الحكومة.

وأضاف مهاجما سعد الحريري "يقول عطاني ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

ورد الحريري لم يتأخر، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر تغريدتين، جاء في الأولى: "من الكتاب المقدس - سفر الحكمة : إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ،١/٢"

وذكر في الثانية: "لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حَضَرَ الإِثْمُ ٢/٢".

وبعد مرور نحو 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.