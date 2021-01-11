تنصيب بايدن.. تحذير من احتجاجات مسلحة وتعبئة الحرس الوطني

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بأنه تم التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع الولايات الأميركية الخمسين، خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، وفق شبكة "أي بي سي" نيوز الأميركية.

وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي، صدرت الاثنين، ونشر الصحفي آرون كاترسكي من شبكة "أي بي سي" مقتطفات منها، أن "إف بي آي" تلقى "معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير. محذرين من أنه إذا حاول الكونغرس تنحية الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة".

وأضافت النشرة، أنه "يجري التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأميركي في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير".

وأوضح كاترسكي أن مجموعة تدعو إلى "اقتحام" المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة تنحية الرئيس ترامب قبل يوم التنصيب، وفق نشرة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن معلومات من شأنها أن تساعد في تحديد الأفراد الذين يحرضون على العنف في واشنطن. وأعلن المكتب أنه سيتلقى أي معلومات سرية أو معطيات رقمية تصور أعمال الشغب والعنف في مبنى الكابيتول والمنطقة المحيطة به في واشنطن العاصمة، يوم السادس من يناير.

الحرس الوطني

هذا وقال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأميركي، اليوم، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لدعم تنصيب بايدن.

وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

نصب واشنطن

وتمنع إدارة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة دخول الجمهور إلى نصب واشنطن حتى 24 يناير، مشيرة إلى تهديدات محيطة بموعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلنت الإدارة يوم الإثنين أنها ستطبق إغلاقا مؤقتا "ردا على التهديدات المحيطة بالزوار وموارد المتنزه".

وقال مسؤولون إن جماعات شاركت في شغب الأسبوع الماضي بمقر الكونغرس (كابيتول) الأميركي مستمرة في "التهديد بعرقلة" تنصيب بايدن في 20 يناير. نتيجة لذلك، يمنع المسؤولون الجولات بنصب واشنطن بدء من اليوم الإثنين ويستمر ذلك حتى 24 يناير".

وأوضحوا أنهم قد يفرضون أيضا إغلاقا مؤقتا على طرق ومناطق تنزه ودورات مياه في المركز الوطني وقد يمتد الإغلاق "إن استمر وجود الظروف".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقديم نواب ديمقراطيين في الكونغرس، الاثنين، نص اتهام بحق ترامب، متعهدين بالمضي قدما في إجراءات مساءلته.

ورفض الجمهوريون مشروع قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس، إلى تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور القاضية بعزل الرئيس، مما استدعى تاجيل الجلسة إلى الثلاثاء .

ويشير التشريع الذي جرى تقديمه الاثنين، إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع، قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم، وأنه أدلى بتصريحات "شجعت وأدت إلى" أعمال فوضوية في الكابيتول.