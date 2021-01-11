بيلوسى : النواب الأمريكى يمهل بنس 24 ساعة لعزل ترامب

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اعتبرت بيلوسى أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته ترامب، يمثل تهديدًا وشيكًا للدستور والشعب الأمريكى، مشددة على ضرورة عزله على الفور.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى: "دونالد ترامب حرض على تمرد مميت ضد أمريكا استهدف قلب ديمقراطيتنا"، موضحة أن مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذى يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.
وتابعت بيلوسى: "ندعو نائب الرئيس بنس للرد فى غضون 24 ساعة بعد تمرير مجلس النواب مشروع قرار يدعو لتنحية ترامب".
وكان مجلس النواب الأمريكى تقدم رسميًا، اليوم الإثنين، بقرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، عن طريق إعلان أنه غير مؤهل لأداء واجبات عمله.
وتضغط هذه الخطوة على بنس لتفعيل التعديل الـ25 للدستور، وتجريد ترامب من سلطاته بإعلانه غير لائق لأداء واجباته.
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