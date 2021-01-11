فلسطين : مصادقة إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية محاولة لسرقة أرضنا

وبحسب البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الخطوة محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية التى أيدت، وبشكل أعمى، محاولات الحكومة الإسرائيلية لسرقة الأرض الفلسطينية".
وأكد أبو ردينة على أن "محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضى فلسطين، بدعم أمريكى، لن تخلق أية شرعية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطينى لن يسمح باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية.
كما شدد متحدث الرئاسة الفلسطينية على أن الاستيطان "كله غير شرعى ومخالف للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار فى المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
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