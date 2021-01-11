شاهد .. تسريب يرصد هجوم الرئيس اللبنانى على سعد الحريرى

جدة - نرمين السيد - وقال عون خلال التصريح، الذى نشرته "سكاى نيوز": "ما فى تأليف"، فى رده على سؤال دياب بشأن وضع تأليف الحكومة.

وأضاف مهاجما سعد الحريرى "يقول عطانى ورقة .. بيكذّب".

وتابع: "عِمل تصاريح كاذبة، ليك قديش غاب"، موضحا "ليك حظهن اللبنانيين، هلأ راح ع تركيا.. ما بعرف شو بيأثر".

وبعد مرور نحو 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية فى أعقاب انفجار هائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد فى أزمة مالية خانقة.

وقدم الحريرى، الذى كُلف بتشكيل الحكومة فى أكتوبر، للرئيس عون، تشكيلا وزاريا، قائلا إن "المناخ إيجابى".

وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

يأتى هذا فيما يعانى لبنان من أزمة مالية خانقة، بلغت ذروتها العام الماضى، بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، حيث تهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.