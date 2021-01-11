عاجل .. بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال تلقيه اللقاح: "وباء كورونا سيتدهور كثيرا قبل أن يبدأ بالتراجع"، لافتًا إلى أنه يقوم بالتنسيق مع أعضاء فريقه لتسريع عملية التطعيم بلقاح كورونا. ودعا "بايدن"، الجمهوريين لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا.

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