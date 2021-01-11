الصحة العالمية تعلن عن سلالة جديدة من فيروس كورونا فى اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن إبلاغه بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى اليابان، موضحًا أنه كلما انتقل الفيروس كلما كان احتمال تغيره مرتفع، وحذر من أنه مع انتشار العدوى السريع للسلالات الجديدة فيثقل كاهل المستشفيات للغاية.





وقال مدير عام منظمة الصحة، فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة مساء اليوم الاثنين بجنيف، إن المنظمة بانتظار ورود بيانات كاملة لاتخاذ قرار بشأن لقاح استرازينكا، مشيرًا إلى تنظيم اجتماع لمجموعة لمناقشة متغيرات الفيروسات وتسلسلها وتحديد الأولويات العالمية، مبينًا أن اللقاحات تمنح بصيصًا من الأمل فى إنقاذ الأرواح ولكن يجب على الجميع الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدى وغسل اليدين وغيرها للمساعدة فى الحد من انتقال الفيروس. وأشار أدهانوم، إلى أن فريق الخبراء الدولى على وشك القيام بزيارته إلى الصين للكشف عن منشأ فيروس كورونا، وأن الدراسات ستبدأ من مدينة ووهان للكشف عن الحالات الأولى من العدوى، حيث ستمثل البراهين العلمية أرضية الدراسات على المدى الطويل.

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