بالفيديو.. عون يهاجم الحريري ويتهمه بالكذب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو يتحدث خلاله الرئيس ميشال عون عن كذب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وكان عون في لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.
وخلال الفيديو سأل ديا عون "كيف صار وضع التأليف؟"، فرد الرئيس ""قال اعطاني ورقة التشكيلة..عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وتساءل نشطاء في لبنان عما إذا كان تسريب ذلك المقطع متعمدا، وزعته الرئاسة اللبنانية على وسائل الإعلام اليوم الاثنين، وتبين أن الصوت لم يحذف منه.
وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط انقسام بين السياسيين وخلافات بين القوى على بعض الحقائب الوزارية.
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