بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا .. فيديو

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يبين لحظة تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الأخيرة من لقاح فيروس كورونا.
وتلقى بايدن، يوم الاثنين 21 ديسمبر، الجرعة الأولى من لقاح فايزر فيروس كورونا في مستشفى كريستيانا ديلاوير.
ووقتها، قال بايدن إنه فعل ذلك "لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 374 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المصابين حاجز الـ22.5 مليون إصابة.
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