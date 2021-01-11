في يوم تنصيب الرئيس .. عضوة بحزب بايدن تحذر من أحداث شغب مماثلة أخطر من واقعة الكابيتول

طلبت عمدة واشنطن، موريل بوزر، وهي ديمقراطية ، من وزارة الداخلية الامريكية إلغاء تصاريح التجمعات العامة، وقالت إنه يجب على الناس حضور الحدث تقريبًا بدلًا من ذلك.

ويأتي ذلك وسط قلق واسع النطاق من أن عنف الغوغاء الذي اندلع في مبنى الكابيتول هيل الأربعاء الماضي وهو ما حذرت من اعادة حدوثه مجددا في حفل أداء بايدن اليمين في 20 يناير.

في حديثها للصحفيين بعد ظهر يوم الاثنين، أصرت العمدة باوزر على أن هدفها هو "حماية مقاطعة كولومبيا من تكرار التمرد العنيف الذي شهدته الكابيتول وأراضيها."