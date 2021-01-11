بعد تعليقها 4 سنوات.. تركيا واليونان تعلنان استئناف المفاوضات الحدودية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن تركيا واليونان ستستأنفان المحادثات حول الأعمال الاستكشافية بمنطقة شرق المتوسط، في 25 يناير الجاري بالعاصمة التركية اسطنبول.

وقالت الخارجية التركية، إنه تم استئناف المحادثات، بعد دعوة رسمية وجهتها أنقرة إلى أثينا لبدء المفاوضات حول الخلافات الحدودية بين الدولتين، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت كل من أنقرة وأثينا عن استعدادهما لاستئناف المحادثات التي تم تعليقها عام 2016، بعد 60 جولة من المحادثات خلال 14 عامًا.