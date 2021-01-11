الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعديل قانون الانتخابات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتعديل قانون الانتخابات العامة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوكالة إن الرئيس الفلسطيني قرر مساء اليوم الاثنين، تعديل قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، في إطار التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة.
وفي وقت سابق، بحث الرئيس الفلسطيني مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مواعيد الانتخابات العامة التي اتفقت حركتا "فتح" و"حماس" على إجرائها.
وذكرت الوكالة أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، ليقوم الرئيس عباس بإصدار مراسيم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
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