بايدن يدعو لعزل ترامب من منصبه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه من المفترض ألا يبقى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصبه.
وقال بايدن إنه تحدث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب، وفقا لوكالة "رويترز".
وأوضح بايدن أنه لا يشعر بالقلق بشأن يوم التنصيب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي، جلسته لمناقشة التصويت على عزل ترامب، الثلاثاء، وسط اعتراض من نواب الحزب الجمهوري الرافضين لمساعي الديمقراطيين إلى عزل الملياردير الجمهوري.
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