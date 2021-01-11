نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير يكشف خطة الديموقراطيين لمنع ترامب من الحياة السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي، إن الحزب الديمقراطي، يستهدف تسجيل اتهام رسمي ضد الرئيس الأمريكي دونالدترامب لمنعه من العودة للحياة السياسية، مشيرا إلى أن ما حدث في 6 يناير يؤكد بأغلبية الآآراء والتحليلات أنه لم ينته ولكن هو بداية لما سيحدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف أبو سمية، في حديثه لقناة" الغد"، أن أنصار اترامب يواصلون الحشد والتجمع بكافة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك جولات أخرى من العنف ستشهدها ولايات أمريكا لاسيما أن ترامب يواصل الحشد دون النظر لما يذاع ويطرح خاصة وأنه أكد أنه لن يحضر تنصيب الرئيس المنتخب حجو بايدن 20 يناير المقبل.

وأكد المحلل السياسي، أن دونالد ترامب لم يتراجع ويؤكد دوما أنه الفائز في الانتخابات ويسعى لقوة الولايات المتحدة واستقراراها وعدم اعترافه بفوز بايدن، موضحا أن هناك تشديدات أمنية استعدادا ليوم التنصيب خوفا من الإنفلات الأمني بعد موجات العنف الأخيرة خاصة في واشنطن والتأكيد أن ترامب أصبح خارج البيت الأبيض.

وأوضح أن هناك مساعي من قبل الحزب الديمقراطي بمعاونة الكونجرس الأمريكي في عدم عودة ترامب للحياة السياسية على أن تكون الأجواء مجهزة لبايدن في بداية العهد الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اليوم حملة قد تفضي أواخر هذا الأسبوع إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وسيطرح نواب خلال جلسة مجلس النواب، مشروع قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي والذي لم يسبق تفعيله. ويسمح التعديل لنائب الرئيس بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم. وقال رئيس شرطة الكونجرس المستقيل ستيفن سوند إن مسئولي الأمن في مجلسي النواب والشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني، لمواجهة عملية اقتحام الكونجرس، من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.