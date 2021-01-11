الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021

الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن مناعة القطيع لن تتحقق سنة 2021، حتى مع توفر لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن كبير علماء المنظمة قوله: "إننا لن نحقق أي مستوى من مناعة القطيع في عام 2021".

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد توقع في 31 ديسمبر أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات، ما يسمح بعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021.

وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا هو الآخر قال في ديسمبر الماضي: إن بلاده قد تحقق مناعة القطيع من (كوفيد-19) بحلول نهاية صيف 2021 إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس بحلول ذلك الوقت.