سلطان عمان يعلن عن نظام جديد يضمن انتقالاً مستقراً للحكم

سلطان عمان يعلن عن نظام جديد يضمن انتقالاً مستقراً للحكمأصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم، مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن المرسوم الأول يقضي بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

وأضافت أنه في إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

وقالت الوكالة إن المرسوم الثاني الخاص بقانون مجلس عمان، يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.