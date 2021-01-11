الولايات المتحدة تدرج كوبا كدولة راعية للإرهاب

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوبا، قبل أيام معدود من انتهاء فترة ولايته، دولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها زيادة الضغط على "جزيرة الحرية" التي تعاني من عقوبات قاسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين: "أدرجت وزارة الخارجية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لتقديمها بشكل متكرر دعما لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين".