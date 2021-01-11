صحيفة أمريكية تدعو بايدن لإعلان حالة الحرب

تتعرض الولايات المتحدة لهجمات لا هوادة فيها، تخسر عددًا أكبر من الأمريكيين بسبب كورونا كل يوم، مقارنة بالهجوم التاريخي على بيرل هاربور، أو أحداث 11 سبتمبر 2001.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسير برنامج التطعيم الخاص به بوتيرة أسرع من مثيله في أي دولة أخرى، وفقا لما وصفه به تقرير صحيفة ذا هيل الأمريكية، عبر عن تلك الكارثة التي يعاني منها كيانه أقل مما تعانيه الولايات المتحدة، بقوله: "كل ساعة نتأخر فيها، كلما كان الفيروس أسرع في الانتشار."

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وحسب ذا هيل، "إذا أطلق الأمريكان خيالهم بأن كورونا لديه زي رسمي وعلم، فلن يترددوا في دعوة الرئيس الجديد للرد من خلال مطالبة الكونجرس بمنحه الصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطات الحرب بمجرد توليه منصبه في 20 يناير.

إن الاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب، سيمكن الرئيس جو بايدن من استخدام القدرات الفريدة المنصوص عليها في القانون لتسريع تطعيم الأمريكيين، دون انتظار الكونجرس لتأكيد أعضاء وزارته، وعقد جلسات استماع بشأن الميزانية المطلوبة وما إلى ذلك.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "إدارة بايدن القادمة معرضة لخطر عدم وجود مسئول حكومي واحد في يوم التنصيب، ما يزعج الإدارة الجديدة لخروج التقليد الرسمي الذي يعود إلى زمن الحرب الباردة دون الصورة المتوقعة بسبب التهديدات الأمنية التي يشكلها المعارضون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولإضفاء الطابع الدرامي على الإلحاح، يجب على الرئيس بايدن عدم السفر بعد 20 يناير إلا خطوات بين الكونجرس والبيت الأبيض - وهو ما سيتم من خلال جلسة افتراضية للكونجرس، يعقدها قادة كلا المجلسين.

وهناك سيطرح قضيته بشأن مكافحة الفيروسات، وهو استئناف يأمل الأمريكان أن يرد عليه الكونجرس من خلال تعليق الإجراءات المعتادة والتصويت على الفور.

ومن السهل تخيل أن الرئيس الجديد والكونجرس سيتصرفان بهذه الطريقة إذا كان نفس العدد من الأمريكيين يموتون - وهم على وشك الموت - بسبب تدخل قوة أجنبية، فيما يبدو أنه لا يوجد سبب للتصرف بشكل أقل دراماتيكية لمجرد أنهم يسقطون في فيروس بدلًا من القنابل، حسب ذا هيل.

ويستطرد الكاتب قائلا إن "الاعتماد على قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يخطط بايدن لتطبيقه بالفعل سيسمح بالتعبئة المحلية السريعة والفعالة ومتعددة الأوجه.

وتمكن القوانين الرئيس من إصدار أوامر للشركات التي تصنع اللقاحات لزيادة إنتاجها، إذا كانوا بحاجة إلى موارد إضافية غير متوفرة من خلال السوق، فيمكن للرئيس أن يأمر بتسليم هذه المواد إلى هذه الشركات، وتعويض أولئك الذين سيضطرون إلى التخلي عنها.

وعلاوة على ذلك، يخول النظام المشار اليه، حسب ذا هيل، الرئيس الامريكي الجديد لمنح الأولوية الأولى وحق المرور لجميع وسائل النقل اللازمة لنقل المواد إلى المصانع التي تصنع اللقاحات وتوزيع اللقاح، وإذا لم تكن الطائرات والقطارات الخاصة متوفرة ، فيمكنه الاعتماد على النقل العسكري.

وقبل كل شيء، يمكن للرئيس بايدن إنشاء محطات تطعيم، تفتح سبعة أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم، بالاعتماد على الأطباء العسكريين لمساعدة العاملين في هذه المحطات.

كما يمكنهم تدريب المتطوعين الذين تم فحصهم في الخلفية على التقنية المطلوبة لإدارة حقن اللقاح، لأنه ليس إجراءً صعبًا.

صحيح، سيحتاجون إلى جمع معلومات حول من تم تطعيمهم ومراقبة الأشخاص لردود الفعل التحسسية، ما يشير إلى أن هناك حاجة إلى بعض الإشراف الطبي لكل موقع حقن، لكن يجب أن يظل المتطوعون غير الكوادر الطبية قادرين على المساعدة في توسيع نطاق التطعيم بسرعة.

ويمكن للمرء أن يتخيل الرئيس يستخدم أحكام WPA للصحة العامة المدرجة بالفعل في القانون الذي يفرض الحجر الصحي.

ويمكن للرئيس ايضا استخدام WPA لتعبئة العاملين في مجال الرعاية الصحية للخدمة في خدمة الصحة العامة الأمريكية، ولإعطاء أولئك الذين يفعلون ذلك الحق في جميع المزايا المتاحة لأولئك الذين يخدمون في الجيش.

ويجب على الرئيس بايدن استخدام هذه الصلاحيات الخاصة لإنشاء عيادات رعاية عاجلة في الأحياء الفقيرة والأقليات، وكذلك في المناطق الريفية، حيث غالبًا ما يكون الوصول إلى الرعاية الصحية غير كافٍ للغاية.

ويجب استخدام هذه المراكز ليس فقط للمساعدة في توزيع اللقاح وتثقيف الناس حول مزاياه ولكن أيضًا للمساعدة في علاج بعض الحالات الصحية التي تجعل هؤلاء السكان معرضين بشكل خاص لـ كورونا.

وعلى سبيل المثال، يمكن للعيادات اختبار ارتفاع ضغط الدم ، وهو أمر سهل القياس للغاية، باستخدام أدوات قليلة التكلفة، ومن السهل جدًا علاجها بالأدوية.

وتتضمن حزمة التحفيز الجديدة البالغة 900 مليار دولار قانون Save Our Stages Act ، الذي "يوفر 15 مليار دولار كإغاثة لأماكن الموسيقى الحية ودور السينما المستقلة والمنظمات الثقافية الأخرى التي أُجبرت على الإغلاق أثناء الوباء.

ويجب استخدام بعض هذه الأموال لدفع أموال للفنانين (كما كانوا أثناء مشاركتهم في مشاريع الأشغال العامة في عصر الكساد الكبير) لإنتاج مقاطع فيديو وروايات وإعلانات خدمة عامة لدعم الحملة لتشجيع الناس على قبول اللقاح والتصرف بأمان.