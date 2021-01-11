سلطات ميشيجان تحظر حمل السلاح في أعقاب فوضى 6 يناير

تحركت سلطات ميشيجان الأمريكية لحظر حمل السلاح المفتوح داخل مبنى الكابيتول بالولاية بعد أعمال العنف الأخيرة في مبنى الهيئة التشريعية الفيدرالية، حيث اقتحمت حشود من المتظاهرين الكونجرس يوم الأربعاء، 6 يناير.

ومن خلال تصويت بالإجماع خلال اجتماع يوم الاثنين، قدمت مجموعة من ستة مفوضين الحظر.

وقال غاري راندال، رئيس اللجنة: "لقد ذهبنا إلى أبعد ما يمكن أن تذهب إليه اللجنة في هذه القضية في الوقت الحاضر".

ويرسم الحظر أيضًا خطًا مماثلا لما كان عام 2020 المضطرب، حيث شهد عددًا من الاحتجاجات التي انتشرت جيدًا في أراضي الكابيتول بالولاية حيث احتشد المتظاهرون ضد إجراءات كورونا الموسعة في أواخر أبريل، في ذروة الوباء وفرض الإغلاق في الدولة. وخلال العام الجاري، وتحديدا في يوم 7 يناير، تم إغلاق مبنى الكابيتول مؤقتًا بسبب تهديد أمني، ما دفع الشرطة إلى التحقيق في الأمر.

ةوصل الإنذار بعد يوم من حصار المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة مطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية ، مما أدى إلى إجراءات عزل بدأها النواب الديمقراطيون.

وأصر الأخير على أن الرئيس ترامب ، الذي خاطب مؤيديه قبل وقت قصير من الهجوم على مبنى الكابيتول ، الذي أودى بحياة خمسة أشخاص ، يجب أن يحاسب على أعمال الشغب.