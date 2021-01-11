«القبس»: تطعيم الكويت الأبطأ.. و12 ألفا فقط تلقوا لقاح كورونا

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أنه في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لتطعيم أكبر شريحة من سكانها باللقاحات المضادة لكورونا، لا تزال الكويت خارج السباق، ولم يتم تطعيم سوى 12 ألف مواطن ومقيم من إجمالي السكان البالغ نحو 4.8 ملايين نسمة أي ما يعادل 0.25 %، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بالأرقام العالمية.

ونقلت الصحيفة، عن "مصادر صحية"، انتقادها البطء الشديد في وتيرة جلب اللقاحات من الخارج، وبطء منحها للفئات الأكثر أولوية، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانات المادية الكبيرة للكويت، والدعم الكبير من قبل مجلس الوزراء للسلطات الصحية في التعاقد على استيراد اللقاحات، فإن الوضع على أرض الواقع يسير بشكل لا يتناسب إطلاقا مع خطورة الوباء وسرعة تفشيه وتحوره حول العالم.

وأكد مصادر "القبس" أن المناعة المجتمعية لمحاصرة الوباء لن تتحقق إلا بتطعيم %65 من السكان، وبتسريع وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا، القادرة على صد السلالات الجديدة للفيروس التي ليست الكويت بمنأى عنها.

وقالت الصحيفة إنه وبقراءة معدلات التطعيم في 10 دول حول العالم، خرجت الكويت من التصنيف نهائيا، بينما احتلت إسرائيل المرتبة الأولى بتلقيح 21% من سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، تلتها الإمارات بتطعيم 11% من سكانها، وحلت البحرين ثالثة بأكثر من 5%، ثم أمريكا بـ %2 فالدنمارك بنحو 1.98%.