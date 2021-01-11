الصحة العالمية تكشف حقيقة وجود "كوفيد-20"

نفت منظمة الصحة العالمية إطلاق اسم "كوفيد-20" على السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بعدما انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق منظّمة الصحّة العالمية اسم "كوفيد 20" على السلالة المتحورة من فيروس كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وقال مصدر من منظمة الصحة العالمية للوكالة "لا يوجد ما يسمى بكوفيد-20، بل سلالات جديدة، أي متغيّرة من كوفيد-19".
وذكرت الوكالة إن الحديث عن إطلاق منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد 20" على السلالة المتحورة يعطي انطباعًا بأن العالم أمام جائحة جديدة أكثر فتكًا ولا تنفع معها اللقاحات الجديدة.
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