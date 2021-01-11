بسبب سوريا.. أمريكا تفرض عقوبات على اتحاد المصارف العربية والفرنسية

وافق اتحاد المصارف العربية والفرنسية (UBAF) ومقره باريس على دفع غرامة قدرها 8.6 مليون دولار فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على انتهاك سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، إنه يفرض عقوبة على البنك - الذي يسهل التجارة الدولية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا - للتعامل مع النظام السوري من خلال معالجة مدفوعات الدولار الأمريكي.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عالج البنك بفعالية التحويلات الداخلية نيابة عن كيانات الدولة السورية عن طريق تحويل الأموال من حسابات العملاء الخاضعين للعقوبات إلى حسابات العملاء غير الخاضعين للعقوبات، قبل إجراء معاملات بمبالغ معادلة من خلال البنوك الأمريكية.

وعالج UBAF ما مجموعه 127 صفقة، تم معظمها في أواخر عام 2011 بعد أمر تنفيذي أمريكي وسّع العقوبات المفروضة على سوريا، وبلغ مجموعها 2.08 مليار دولار. على الرغم من علمه بالإجراءات المفروضة على سوريا وكيانات الدولة التابعة لها، وورد أن البنك لم يكن على علم بأنه ينتهك العقوبات من خلال توفير وسائل غير مباشرة لتحويل الأموال.

ثم كشف UBAF طواعية عن انتهاكاته لوزارة الخزانة الأمريكية، متعاونًا للتوصل إلى صفقة والتفاوض على عقوبة. في مقابل تخفيض العقوبة الناتجة من 4 مليارات دولار المتوقعة إلى 8.6 مليون دولار، أكدت UBAF لواشنطن أنها ستعزز برنامج الامتثال للعقوبات وتدريب جميع الموظفين على الالتزام بالإجراءات، بالإضافة إلى إلغاء الاتصال بالشركاء ذوي المخاطر العالية و عملاء.

وتعليقًا على العقوبة، قال الدكتور مارتن نافياس، من مركز دراسات الدفاع في كينجز كوليدج لندن، إنه "يتعين على الشركات توخي الحذر واتخاذ جميع الخطوات الممكنة للامتثال لسياسة العقوبات الأمريكية. إذا حددوا مشكلة ، يجب أن يوقفوا الإجراء فورًا ، وأن يأخذوا المشورة القانونية ويطلبوا نوعًا من الترتيبات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي يمكن أن يعمل على تخفيف العقوبة.