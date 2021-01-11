أول تعليق من الصحة العالمية على ظهور سلالة ثالثة من فيروس كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغه بظهور سلالة جديدة "ثالثة" من فيروس كورونا في اليابان.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي إلى أنه "كلما انتقل الفيروس كلما كان احتمال تغيره مرتفعا".

وأوضح أدهانوم أن هذه السلالات الجديدة لا يبدو حاليا أنها تؤدي إلى زيادة في قوة المرض.

كانت السلطات في اليابان أعلنت، أمس الأحد، رصد سلالة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، بخلاف تلك السلالة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلنت اليابان رصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة المتحورة لأشخاص قادمين من البرازيل.

ويجري المسؤولون في اليابان بحث مفصل حول سلالة كورونا الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا شديدة ومدى فعالية اللقاحات أمامها.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان تاكاجي واكيتا، إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا".