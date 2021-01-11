رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة 1442 ورقم خدمة العملاء

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محمد سياف - ابو ظبي - أكثر ما يشغل المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية هذه الأيام، هي كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صدور الدفعة الجديدة الخاصة بهذا الشهر، حيث أن المساعدة المقطوعة واحدة من أهم خدمات الدعم المالي التي تقدم لمن يستوفي الشروط، ونعرض الآن الرابط المستخدم في الإستعلام عن المساعدة المقطوعة من قبل المستفيدين، بالاضافة الي خطوات الاستعلام التفصيلية.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الدفعة الجديدة 1442
المساعدة المقطوعة واحدة من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، للأسر الأكثر احتياجا لتوفير معيشة كريمة لهم، واتاحت وزارة الموارد البشرية امكانية الاستعلام من قبل المستفيدين عن المساعدة المقطوعة، عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزراة الموارد البشرية، من خلال الدخول الي هذا الرابط، ويمكن الاستعلام في اي وقت.
خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 عن طريق خدمة العملاء
يمكن للمستفيدين من المساعدة المقطوعة من ينطبق عليهم الشروط، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل الكتروني، من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الاتصال بالرقم 19911 من قبل المستفيدين، ومن ثم اختيار اللغة المناسبة.
- يتم اختيار خدمات التنمية الإجتماعية.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمات الضمان الإجتماعي.
- اختيار خدمة المساعدة المقطوعة.
- سوف يتم توجيه المستخدم لخدمة العملاء ويتم التحديث من أحد ممثلي خدمة العملاء، ومن يتم توضيح الاستفسارات حول صرف المساعدة المقطوعة.
- كما يمكن الاستعلام بسهولة من خلال الرابط الالكتروني المرفق بالأعلى.
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