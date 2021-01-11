خبراء الطقس | موجة باردة تداهم مناطق بالسعودية وتستمر حتى الخميس

يتوقع خبراء الطقس أن تداهم موجة باردة منطقة الرياض، وعدد أخر من المناطق في المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن تبدأ هذه الموجة مساء اليوم أو صباح الغد، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويكون تأثيرها أشد وضوحًا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، منبهين إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة اللازمة.

موجة باردة

وأوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن الموجة الباردة المتوقعة سوف تشهدها كافة نواحي الحدود الشمالية، حفر الباطن، الرياض، الدهناء، رفحاء، الصمان، الجوف، لينه، القصيم، الجوف، وتكون ذروة الموجة الباردة من مساء اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، وتصل خلالها درجة الحرارة على أجزاء كبيرة متفرقة من شمال المملكة وشمال الوسطى وحائل، ما بين درجتين مئويتين لثلاث درجات.

وفي ذات السياق يتوقع عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، أن تكون موجة البرد أقوى موجة برد يظهر تأثيرها على منطقة الرياض منذ بداية شتاء عام 1442هـ، وكتب الحصيني مغردًا على موقع الرسائل القصيرة “تويتر” (أتوقع أن تراوح درجة الحرارة الصغرى بين 2 و6 درجات مئوية، مع وجود فرصة لتشكل الصقيع خارج مدن منطقة الرياض)، كما ستكون درجات الحرارة في أغلب المناطق في معدلاتها في الشتاء.

سقوط زخات من الثلج

تجدر الإشارة إلي أن مركز مدينة أبها شهد سقوط زخات من الثلج صباح اليوم الاثنين، ولا يزال بللسمر وأجزاء كبيرة ومتفرقة من منطقة عسير تشهد حالة عدم استقرار جوي مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي قاربت في بعض الأوقات من درجة الصفر المئوي، وشمات حالة عدم الاستقرار الجوي مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، محايل، المجاردة، بلقرن، الحرجة،رجال ألمع، بارق تنومة، النماص.

وأشار عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم هو أول موسم الشبط، ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب)، والذي تبلغ مدته 26يومًا بعدها ينكمش فصل الشتاء.