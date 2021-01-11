الأردن يدين الحفريات الاسرائيلية الجديدة

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ اعمال وحفريات في ساحة حائط البراق، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وكذلك بالقرب من تلة باب المغاربة. وأكد الفايز رفض الاردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

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