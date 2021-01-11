"فترة ترامب انتهت".. جملة غريبة على موقع الخارجية الأميركية

ظهرت عبارة غريبة على موقع وزارة الخارجية الأميركية تفيد بأن ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهت يوم الاثنين 11 يناير.
ومن غير المعروف كيف ظهرت هذه العبارة، في حين أن ولاية ترامب تنتهي رسميا وفق الدستور ظهر يوم 20 يناير 2021، في مراسم تسليم الإدارة إلى الرئيس الجديد جو بايدن.
وقالت العبارة: "انتهت اليوم 11 يناير 2021 الساعة السابعة و48 دقيقة و 41 ثانية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأثارت المعلومة التي توسطت الصفحة الخاصة بسيرة الرئيس ترامب على موقع وزارة الخارجية تكهنات باختراق إلكتروني ربما يكون قد تعرض له.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية بشأن الواقعة.
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