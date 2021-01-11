الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة فى محافظة الضالع

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش فى اللواء 83 مدفعية أسقطت ظهر اليوم طائرة مسيرة نوع "درون" إيرانية حديثة الصنع، كانت تحلق فوق منطقة الجبارة بمريس، مضيفا أن الطائرة تابعة لميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، وأُسقطت قبل أن تصل إلى مواقع الجيش فى مريس.

يذكر أن ميليشيا الحوثى تواصل استخدام الطائرات المسيرة المفخخة فى استهداف الأحياء والمناطق السكنية فى مريس شمالى الضالع، إضافة للقصف العشوائى المتواصل على مناطق آهلة بالسكان.