عاجل.. إدارة ترامب تصنف كوبا دولة راعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - صنفت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قبل أيام معدودة من انتهاء فترة ولايته، كوبا، كدولة راعية للإرهاب فى خطوة من شأنها زيادة الضغط على "جزيرة الحرية" التى تعانى من عقوبات قاسية.





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