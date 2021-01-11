رئيس الوزراء البريطانى يحذر من اللجوء لإجراءات أكثر صرامة بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن رئيس الوزراء شدد على أن "الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من اليقظة" وسط مخاوف متزايدة من أن الالتزام بالقواعد من قبل الجمهور يزيد من فائدة الإغلاق.

وخلال زيارة لمركز اللقاحات فى ملعب "أشتون جيت" فى بريستول، قال جونسون الإثنين: "سنبقى القواعد قيد المراجعة المستمرة. حيث يتعين علينا تشديدها. لدينا قواعد معمول بها بالفعل، إذا تم اتباعها بشكل صحيح، نعتقد أنها يمكن أن تحدث فرقًا هائلاً."

وأضاف: "الآن يحتاج الناس إلى التركيز.. عندما يكونون فى الخارج للتسوق.. عليهم التفكير فى احتمالات نشر المرض."

ومضى قائلاً: "الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من اليقظة، وأقصى قدر من مراعاة القواعد. بالطبع، إذا شعرنا أن الأمور لا تتم مراقبتها بشكل صحيح، فسوف يتعين علينا فعل المزيد."

وحول اللقاحات، قال رئيس الوزراء البريطانى إن ما يقرب من 40٪ من البالغين من العمر 80 عامًا فى المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم الآن، مع تلقيح حوالى 23٪ من المسنين المقيمين فى دور الرعاية.

وأشار إلى أن حوالى مليونى شخص بشكل عام تلقوا لقاحًا و "ربما أكثر قليلاً".. مضيفا: "لدينا الأن حوالى 2.4 مليون تطعيم فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ومن بين أولئك الذين يطالبون بقواعد إغلاق أكثر صرامة زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذى قال للصحفيين إن البلاد "فى أخطر مرحلة" من الوباء "وهذا يستدعى أشد القيود".

وقال ستارمر: "ربما هناك المزيد الذى يمكننا القيام به. مثال على ذلك هو مسألة ما إذا كان ينبغى أن تكون دور الحضانة مفتوحة."

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه البروفيسور كريس ويتى، كبير المسؤولين الطبيين فى إنجلترا، من أن المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الحالية من عدوى فيروس كورونا، حيث ستكون الأسابيع القليلة المقبلة "أسوأ" الوباء بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.