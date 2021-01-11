فيديو .. طلال أبو غزالة : ترامب قد يستغل سلطته ويعلن الأحكام العرفية

جدة - نرمين السيد - قال رجل الأعمال والمفكر الاقتصادى الدكتور طلال أبو غزالة، إن أمريكا تمر بمرحلة حساسة والوقائع الماضية تحدد مصير يوم تسليم السلطة، مشيرا إلى أن ترامب قد يستغل سلطته ويعلن الأحكام العرفية.





وأكد أبو غزالة خلال برنامج الإعلامى أسامة كمال، فى برنامج "90 دقيقة"، الذى يعرض على فضائية "المحور"، أن هناك تنظيمات مسلحة تستعد لمنع عملية تسليم السلطة وإخراج ترامب من البيت الأبيض. ولفت أبو غزالة إلى أن هناك أمور عديدة تتطلب إعادة التنظيم فى أمريكا على رأسها مواقع التواصل الاجتماعى. وأشار أبو غزالة إلى أن الدستور الأمريكى يكفل حق حمل المواطنين للسلاح، والسلاح فى أمريكا أكثر من عدد السكان، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن تسليم السلطة متضاربة وتنافى بعضها.

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