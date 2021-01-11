أزمة جديدة لـ ترامب.. البنتاجون يعلن مواصلة سحب قواته من أفغانستان بالمخالفة للقانون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة "رويترز" البريطانية، يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي لم يوقف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان رغم صدور قانون جديد يحظر إجراء مزيد من التخفيضات دون إرسال البنتاجون للكونجرس تقييما للمخاطر.

وأوضحت الوزارة في بيان: "في الوقت الحالي ، لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على تقدم الانسحاب على أساس الشروط والمتوقع أن يصل إلى 2500 (جندي) بحلول 15 يناير 2021".

من المرجح أن يثير إجراء البنتاجون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيضات القوات وتجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونجرس، حتى في أيامه الأخيرة.

قال أحد مساعدي الكونجرس، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:"إذا استمروا في الانسحاب ، فسيكون ذلك انتهاكًا للقانون". بينما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقد يؤدي وقف الانسحاب إلى تعريض عملية السلام الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة للخطر، حيث يدعو اتفاق فبراير 2019 مع طالبان إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول مايو مقابل استيفاء المتمردين للضمانات الأمنية.