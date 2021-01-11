وانتقد بايدن خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا ترامب بسبب مزاعم تورطه في عدد من حوادث التحرش الجنسي. وقال بايدن إن ترامب أكد أنه فعل ذلك ويقوم بفعل ذلك لأنه مشهور ونجم ومليونير، وأنه يستطيع القيام بأشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها، ووصف تصريحات ترامب بـ"المقززة". أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك وتويتر، نشر فيديو قديم يعود إلى أيام الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2016، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وكان بايدن صرح في وقت سابق من اليوم، بأن ترامب لا يجب عليه البقاء في منصبه، وتراجع بذلك عن قراره بأنه لن يتدخل في مسألة عزل ترامب أو محاكمته وسيترك الأمر برمته إلى الكونجرس. وقال بايدن إنه تحدث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب، وفقا لوكالة "رويترز". وأوضح بايدن أنه لا يشعر بالقلق بشأن يوم التنصيب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تداول فيديو لـ بايدن يخاطب ترامب بألفاظ خادشة للحياء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.