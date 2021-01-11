CNN: مسئول أمريكي كبير حذر ترامب من إصدار عفو عن نفسه

حذر المستشار القانوني للبيت الأبيض ووزير العدل السابق ويليام بار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من إصدار عفو عن نفسه، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الشبكة نقلا عن مصادرها إن بار أخبر ترامب بهذا الأمر قبل استقالته الشهر الماضي.
كان المدعي العام الأمريكي ويليام بار أعلن استقالته من منصبه الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتمتع بعلاقة طيبة مع ترامب.
وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن أن ترامب سأل مستشاريه عن خطوات إصدار عفو رئاسيا عن نفسه.
وذكرت "سي إن إن" أن ترامب سأل مستشاري البيت الأبيض عن إمكانية العفو عن نفسه.
يأتي ذلك في وقت يستعد مجلس النواب الأمريكي لبدء إجراءات عزل ترامب، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة القرار يوم الأربعاء.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه، لكن ليس في الجرائم التي تمس تشريعات الولايات.
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