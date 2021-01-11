لأول مرة.. الذهب يفوق الدولار في احتياطيات روسيا

تجاوزت قيمة الذهب للمرة الأولى قيمة الدولار الأمريكي في احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وذكر تقرير البنك المركزي الروسي الصادر اليوم الاثنين، أن السبب الوحيد لزيادة قيمة الذهب هو ارتفاع سعره خلال العام الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب التقرير الخاص بإدارة الأصول في النقد الأجنبي، فإن 22,9% من أصوله موزعة في شكل الذهب، وهي حصة تعادل 128,5 مليار دولار من مجموع 561,1 مليار دولار، وذلك مقابل 22,2% من الأصول (124,6 مليار دولار) محسوبة بالدولار.

كما ازدادت حصة الذهب في الاحتياطات الروسية من 20,8% حتى 22,9%، مقارنة بالتقرير السابق الذي يعكس الوضع في أواخر مارس الماضي، بينما انخفضت حصة الدولار من 23,7% حتى 22,2%.

وجاء تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الروسية على خلفية تشديد العقوبات الأمريكية ضد أشخاص روس، وذلك لصالح اليورو واليوان، وكذلك لصالح الذهب، الذي كانت حصته تتراوح بين 15 و17% في الفترة 2016-2018، لترتفع إلى ما يقارب 23% بحلول ديسمبر الماضي.

ورغم أن البنك المركزي لم يعد يشتري الذهب منذ أبريل 2020، لكن تبقى احتياطاته منه عند مستوى 73,9 مليار أونصة تروي، لكن قيمتها ارتفعت منذئذ بمقدار 12% أي ما يعادل 13,8 مليار دولار، وذلك بفضل نمو أسعار الذهب الدولية التي ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 25% تقريبا، وهي أفضل نتيجة منذ العام 2010.