خالد بن سلمان يؤكد للمبعوث الأممي حرص السعودية على الحل السلمي في اليمن

استقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وبحسب صحيفة "الرياض"، بحث الطرفان خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود الرياض الإنسانية.

وأكد الأمير خالد بن سلمان حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.

إلى ذلك، رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن كمنظمة إرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وقالت الخارجية السعودية إنها تتطلع إلى أن يسهم ذلك القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل عملياتها واستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.