نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: عقوبات جديدة على تركيا مع قدوم بايدن في المقال التالي
وأضاف شقير، في حديثه لقناة"الغد"، أن تركيا لازالت تقول ولا تفعل وهو ما أكد دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا لازالت خفيفة ولم ترقي للقصوى وسيكون خلال الشهر المقبل عقوبات أكبر وأكبر حال مواصلة أنقرة سياستها في المتوسط.
وأشار إلى أن ما تفعله أنقرة مخالف تماما عما تقوله وتعلنه خاصة بعد الحديث عن إماكنية إجراء حوار مع اليونان، موضحا أن سياسة تركيا قائمة الاستفراز وتتغير مع فرض العقوبات أكبر.
وأوضح شقير، أنه من المنتظر أن تفرض عقوبات أخرى على تركيا مع وجود الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن نوايا تركيا أقوال لا أفعال وستزداد العقوبات حال مواصلة أنقرة سلوكها فى المتوسط.
وقامت تركيا قامت بمناورات موسعة بالذخيرة الحية في بحر إيجه وتم الإعلان عنها من خلال إعلانات نافتكس بحرية جديدة ستكون في 10 مواقع في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، والإعلان عن هذه المناورات في كل من أنطاليا وإزمير، في البحرين الأبيض المتوسط وإيجه وحملت المناورات تحذيرات لمختلف أنواع السفن التجارية والحربية وحتى السفن الخاصة وسفن الصيد.