لبنان يسجل 3.095 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 3.095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 222 ألفا و 391 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بى سى آر" التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.





وذكرت الوزارة -فى بيان لها اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1.629 حالة، فى حين يوجد 585 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 173 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12.364 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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