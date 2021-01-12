وزير العدل الأمريكى السابق يحذر ترامب من إصدار عفو عن نفسه

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر، بحسب "روسيا اليوم"، أن بار نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضى.

وأثار ترامب فى الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه وعن أفراد عائلته، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان قد فعل ذلك منذ الهجوم على مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضى.

وقال المدعى العام الأمريكى لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة (NPR)، إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص فى الهجوم.