الصحة العالمية: السلالات الجديدة لكورونا فى اليابان ترفع من وتيرة انتقاله 

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها على علم برصد اليابان سلالة جديدة لفيروس كورونا، متوقعة أن تكون أكثر انتقالا من سابقاتها لكن دون زيادة في قوة المرض.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس،: "أبلغت اليابان يومي نهاية الأسبوع الماضي منظمة الصحة العالمية برصد سلالة جديدة للفيروس، وكلما ينتشر الفيروس بشكل أكبر، كلما تزداد إمكانية حدوث تغيرات جديدة له.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن السلالات الجديدة ترفع من وتيرة انتقاله وهذا قد يؤدي إلى قفزة للإصابات بالمرض وعدد المرضى فى المستشفيات، الأمر الذى يثير مشاكل كبيرة بالنسبة إلى الموظفين الطبيين والمستشفيات التى لقد اقتربت من نقطة الانهيار.
ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السلالات لا يبدو حاليا أنها تؤدى إلى زيادة فى قوة المرض.
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